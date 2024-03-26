蘇丹內戰持續 埃及成第2大難民接收國

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（中央社記者施婉清開羅25日專電）蘇丹內戰持續，180多萬人逃向查德和埃及在內的鄰國。聯合國駐埃及難民署表示，自去年4月至今，逾50萬人跨越邊境進入埃及，使埃及成為僅次於查德的第2大難民接收國。

蘇丹內戰源於政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與其副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）對國家治理方向有歧見，導致柏罕的政府軍與達加洛率領的武裝團體「快速支援部隊」（RSF），自去年4月15日展開交火至今未停歇。

人道主義資訊網站Reliefweb顯示，這場戰爭迫使180多萬人逃往本身資源已經捉襟見肘的鄰國，主要以查德、埃及與南蘇丹為主，蘇丹境內也有1000萬人流離失所。埃及收容50萬難民僅次於非洲中部國家查德55萬多人。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）24日報導，根據聯合國難民署今年3月數據，目前有50萬8000多人經由埃及與蘇丹接壤的阿爾金（Argeen）關卡或庫斯圖爾（Qustul）關卡入境埃及。

其中，有50萬名是蘇丹人，89%來自蘇丹首都喀土穆（Khartoum），目前15萬6000多人登記住在埃及吉薩省（Giza）、近8萬人住在開羅省（Cairo）、2萬人在北部亞力山卓省（Alexandria）、3615人則住在南部亞斯文省（Aswan）。此外，另8000多名為其他國籍。

聯合國難民署在官方網站表示，從去年4月至今年3月間，在埃及聯合國難民署登記的蘇丹難民人數，增加了近5倍，並為最弱勢群體提供文件、醫療保健、教育和現金援助服務。然而，目前服務所需的資金僅22%獲得滿足，因此將面臨服務是否可穩定持續的風險。

聯合國高級官員並表示，這場歷時即將滿一年的衝突，已經使蘇丹陷入「近代歷史上最嚴重的人道主義惡夢」，並可能引發世界上最嚴重的饑荒危機。

聯合國難民署指出，因應蘇丹緊急事件而欲募集的資金為5470萬美元，目前僅有6%的資金到位；針對蘇丹饑荒危機的緊急募款款項，同樣也只有籌得目標金額的3%。

日本政府去年5月曾率先向聯合國世界糧食計劃署駐埃及辦事處捐款50萬美元（約新台幣1600萬元），能夠為15萬名在埃及的蘇丹難民，提供3個月的糧食包。

聯合國世界糧食計劃署駐埃及代表阿格拉瓦爾（Praveen Agrawal）當時說：「日本是第一個支持我們蘇丹危機緊急行動的國家。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）24日在開羅會見一群剛從蘇丹到埃及的難民時，再次對外界緊急呼籲人道主義停火和停止暴力，特別是在加薩和蘇丹。

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根據埃及政府和聯合國國際移民組織（IOM）估計，埃及境內目前有900萬名不同國籍移民和難民，截至2023年10月為止，包括蘇丹人（400萬）、敘利亞人（150萬）、葉門人（100萬）、利比亞人（100萬），這4個國籍的移民和難民，就占埃及外來人口的80%。

另外還有南蘇丹人、厄利垂亞人、衣索比亞人、索馬利亞人、伊拉克人，再加上其他來自超過54個國家的難民。（編輯：張芷瑄）1130326