大屠殺30週年 盧安達總統稱當年國際辜負盧國[影]

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（中央社盧安達首都基加利7日綜合外電報導）盧安達總統卡加米今天悼念30年前死於胡圖族（Hutu）極端勢力大屠殺的80萬罹難者，稱國際社會在1994年這場種族滅絕事件中「辜負」他的國家。

影片來源：FRANCE 24 English

德國在第一次世界大戰戰敗後，非洲殖民地盧安達轉入比利時之手，期間人口約佔18%的圖西族（Tutsis）治理人口約80%的胡圖族，直到1962年比利時人離開後，政權方交還胡圖族。但1962年盧安達獨立後政府未妥善處理種族矛盾，盧安達政府長期對圖西族種族歧視。

路透社指出，圖西族領導的「盧安達愛國陣線」（RPF）1990年成功從鄰國烏干達攻入盧安達北部，逼迫胡圖族總統哈比亞里馬納（Juvenal Habyarimana）政治改革。1993年8月，盧安達當局和RPF簽署協議結束內戰。

但1994年4月6日哈比亞里馬納因座機遭擊落遇刺身亡，溫和派的胡圖族總理烏維依吉馬納（Agathe Uwilingiyimana）也遭總統隨扈殺害。以政府軍與親政府民兵Interahamwe為主的胡圖族極端派從1994年4月7日開始的100天內，有系統地屠殺溫和派胡圖族與圖西族。

最後RPF攻入首都基加利（Kigali），將胡圖族部隊逐出才結束大屠殺。1994年7月，盧安達新政府成立，胡圖族出身的畢濟穆谷（Pasteur Bizimungu）出任總統，但實際是由RPF指揮官卡加米（Paul Kagame）掌權。2000年卡加米當選總統執政至今。

卡加米夫婦今天帶著37名到訪的各國領袖在基加利一座種族滅絕紀念場址獻花，當地埋有約25萬大屠殺罹難者遺骸。卡加米表示，盧安達在這30年來已有長足進步，絕不容類似悲劇再次發生。

卡加米終結大屠殺以來，因主導盧安達和平與經濟成長受國際讚譽，但也遭人權組織指控打壓反對派和獨立媒體。

法新社報導，卡加米（Paul Kagame）今天在首都基加利（Kigali）一場莊嚴儀式上說：「盧安達對所遭受的巨大損失謙卑以對，我們將教訓銘刻於血液裡。」

他對包括非洲多國元首和美國前總統柯林頓在內的聽眾說：「當年國際社會辜負我們所有人，無論是出於蔑視還是怯懦。」盧安達大屠殺的殘忍與規模之大震驚世界，但當時卻沒有其它國家介入終止殺戮。

柯林頓曾稱盧安達大屠殺是他任內最大失策。

今天的紀念儀式按照傳統，於4月7日大屠殺開啟的日子舉行，卡加米向埋有大量罹難者的墳地獻花，並在紀念碑點燃紀念火焰。在7日接近尾聲時，唱詩班在基加利體育場的數千人面前獻唱，並拿著蠟燭悼念在屠殺中的遇害者。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1130408