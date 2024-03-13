UN：2022年5歲以下早夭數寫新低 首度少於500萬人

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（中央社紐約聯合國總部12日綜合外電報導）聯合國（UN）今天發布的報告指出，2022年全球5歲以下兒童死亡人數創歷史新低，首次低於500萬人。

根據這份估計，2022年有490萬兒童在5歲生日之前夭折，自2000年來以來減少51%，自1990年來更是大減62%。但這份報告仍警告，這種進展是「不穩定的」和不平均的。

聯合國兒童基金會（UNICEF）衛生主任福格斯塔德（Helga Fogstad）告訴法新社：「有很多好消息，其中最重要的是，我們已經達到5歲以下兒童死亡率的歷史水平…首次低於500萬，一年為490萬。」

這份由聯合國兒童基金會與世界衛生組織（WHO）以及世界銀行（World Bank）聯合編寫的報告顯示，馬拉威、盧安達和蒙古等開發中國家的進展尤其顯著，自2000年以來，這些國家的幼兒死亡率已下降了75%以上。

聯合國兒童基金會執行董事羅素（Catherine Russell）在報告中表示：「這些數字背後隱藏著助產士和熟練的衛生人員幫助母親安全分娩、為兒童接種疫苗、預防致命疾病以及家訪支持家庭的故事。」

但報告警告：「這是不穩定的成就，除非採取努力消除對新生兒和兒童健康和生存的眾多威脅，否則進展面臨停滯或逆轉的風險。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130313