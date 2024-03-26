基輔：烏軍飛彈攻擊克里米亞 重創4艘俄軍艦艇

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（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭海軍今天說，上週末對克里米亞（Crimea）的飛彈攻擊中，擊損了4艘俄羅斯海軍艦艇。

法新社報導，烏克蘭武裝部隊先前曾說，23至24日的夜間襲擊擊損兩艘俄軍兩棲登陸艦：「亞馬爾號」（Yamal）和「亞速號」（Azov）。

烏克蘭海軍在臉書（Facebook）上說，根據最新消息，「烏克蘭國土防衛軍（也）成功擊損間諜船『伊凡．赫蘇號』（Ivan Khurs）和『康斯坦丁．奧爾尚斯基號』（Konstantin Olshansky）大型登陸艦。」

俄羅斯尚未對此發表評論。

烏克蘭聲稱，自2022年2月俄羅斯入侵以來，已經摧毀約1/3的俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）。

另一方面，路透社報導，烏克蘭安全局（SBU）今天說，烏克蘭安全官員逮捕兩名涉嫌替俄羅斯做事的人，他們試圖炸毀一條鐵路，這條鐵路用來向烏克蘭東部地區提供戰爭所需要的武器。

烏克蘭安全局在聲明中只說這兩人是基輔州和哈爾科夫州的居民，他們在中部波塔瓦州的鐵路旁放置一個爆炸裝置，並計畫遠端引爆，但他們被烏克蘭安全局官員當場逮捕。

另外，法新社報導，莫斯科今天說，一名為烏克蘭安全部門工作的俄羅斯人在薩馬拉州被捕時，因身上的爆裂物爆炸而死，據信他正準備發動攻擊。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）說，犯嫌是「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）的成員。俄羅斯志願軍是近來從烏克蘭入侵俄羅斯邊境各州的幾個親烏克蘭武裝團體之一。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130326