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俄聯邦安全局長控 烏美英參與莫斯科音樂廳恐攻案

2024/3/27 09:27
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）今天表示，他認為烏克蘭以及美國和英國參與莫斯科近郊音樂廳恐攻案。這場攻擊造成至少139人死亡。

路透社報導，烏克蘭一再否認與22日的攻擊有任何關係，並稱俄羅斯的指控為謊言，英國也表示這些指控「完全是無稽之談」。曾試圖控制伊拉克和敘利亞大片地區的激進組織伊斯蘭國（Islamic State）聲稱犯案。

波特尼科夫在電視上表示：「我們認為除了伊斯蘭激進分子自做準備發起這次行動之外，還得到西方特種部隊的協助。」

波特尼科夫說：「烏克蘭特種部隊與此直接相關。」他補充說，基輔當局在中東一個不明地點幫助伊斯蘭激進分子做準備。

當被俄羅斯記者問到，烏克蘭及其盟友美國和英國是否參與音樂廳攻擊事件時，波特尼科夫表示：「我們認為正是如此。」

72歲的波特尼科夫自2008年起擔任聯邦安全局局長。他表示，俄國尚未查明是誰下令發動這場俄國境內20年來最致命的攻擊，但表示將採取報復措施。

他沒有為這些說法提供具體證據，莫斯科強硬派可以利用這個說法來合理化俄烏戰爭升級，並解釋為何俄國安全機構未能阻止這次攻擊。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130327

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