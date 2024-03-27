美國南韓成立特別工作小組 阻北韓非法採購石油

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（中央社首爾27日綜合外電報導）聯合國安全理事會的僵局讓人們對國際制裁的未來產生懷疑之際，美國和南韓本週新成立特別工作小組，旨在阻止北韓非法採購石油。

路透社報導，強化干擾工作小組（EDTF）第一次會議昨天在華盛頓舉行。

南韓外交部在聲明中指出，這次會議涉及外交、情報、制裁和海上封鎖等部門和機構的30多位官員。

聲明補充說，雙方對俄羅斯向北韓提供精煉油的可能性表示擔憂，並討論如何暫停莫斯科和平壤之間的非法合作。

聲明指出：「石油是北韓核子和飛彈發展以及軍事態勢的重要資源。」

根據聯合國安理會對北韓核武和飛彈計畫實施的限制，平壤每年只能進口400萬桶原油和50萬桶精煉油。

聯合國外交官上週告訴路透社，俄羅斯很有可能否決聯合國決議，該決議要求繼續授權監督對北韓制裁的專家小組。

監督制裁實施情況的聯合國專家小組本月表示，去年1月1日至9月15日期間，懸掛北韓國旗的油輪可能已運送了超過150萬桶精煉油。

美國國務院表示，這個美韓特別工作小組正在考慮採取行動破壞北韓的精煉油採購網絡，包括揭露逃避制裁的活動、實施單方面制裁等。

國務院表示，工作小組未來可能針對其他逃避制裁的領域，包括煤炭銷售。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130327