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不滿華府評論反對黨領袖被捕 印度召見美國外交官

2024/3/27 22:18
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（中央社新德里27日綜合外電報導）在華府表示，正「密切關注」印度反對黨高層在國會大選前數週遭到監禁後，印度今天召見高階美國外交官。

法新社報導，美國國務院敦促印度確保首都德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）獲得「公平、透明且及時的法律程序」。他上週因為與長期性貪腐問題的調查有關連而被捕。

印度外交部在聲明中說：「我們強烈反對這些言論。在外交上，各國應尊重他國主權和內部事務。」

當地電視台播出高階美國外交官貝爾貝納（Gloria Berbena）進入外交部的畫面。美國大使館對此迄無回應。

德國上週對克里瓦爾被捕表達擔心後，印度外交部23日曾召見德國公使。克里瓦爾是在野聯盟主要領袖，這個聯盟為了在下個月展開的選舉中和總理莫迪（Narendra Modi）較勁而成立。

克里瓦爾政府遭控向民營企業發放酒牌時收受回扣。

他否認指控。支持者認為，逮捕的作法是為了在下個月選舉前讓莫迪的挑戰者退出。外交部否認相關指控。

逮捕克里瓦爾的主要金融調查機構印度執法局（Enforcement Directorate）已對其他至少4位省長或其家人展開調查。

印度將自4月19日起展開為期6週國會大選，近10億人將在這項舉世最大規模民主活動中投票選出新政府。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130327

#印度
#印度外交部
#克里瓦爾
#莫迪
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