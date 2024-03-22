印度首都德里首長涉收回扣 大選前被逮捕

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（中央社記者林行健新德里22日專電）印度國家首都轄區德里的首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）因回扣疑雲，遭到執法局幹員逮捕。由於印度國會下議院即將舉行大選，逮捕時機遭到質疑。

負責打擊經濟犯罪的印度執法局（Enforcement Directorate），21日晚間持搜索令進入克里瓦爾官邸，並在訊問2小時後將他帶走，使得克里瓦爾成為印度首個被逮捕的在位首席部長（Chief Minister）。

小老百姓黨稱已向最高法院控告執法局非法抓人，強調克里瓦爾將在獄中繼續理政，不會辭職。

大批鎮暴警察部署在克里瓦爾官邸外，阻止支持者集結抗議。

執法局指控克里瓦爾透過消費稅政策向酒商收受高達10億盧比（約新台幣3億8400萬元）回扣，去年10月起已曾多次傳喚克里瓦爾，但克里瓦爾表示只願在法院提供保護之後才會接受訊問。

克里瓦爾是小老百姓黨（AAP）創黨人，小老百姓黨目前在德里國家首都轄區和旁遮普省（Punjab）執政，黨徽是一支掃把，象徵掃除貪腐。有觀察人士認為它有潛力在5到10年內，挑戰在中央執政的印度人民黨（BJP）。

現年55歲的克里瓦爾，2013年即曾出任德里首席部長，但一年後因故辭職。2015年與2020年小老百姓黨在德里議會選舉接連勝選，克里瓦爾也連任首席部長一職。

印度選舉委員會日前宣布，國會下議院大選將於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行，選舉結果預料6月初可揭曉。

在野政黨領袖斥責BJP政府獨裁、謀殺民主，也有人指稱逮捕行動旨在阻止克里瓦爾為他支持的候選人站台。

今年1月，印度另一名在野黨領袖、加爾克漢德省（Jharkhand）省長索仁（Hemant Soren）涉及洗錢，在辭去省長一職後即遭執法局幹員逮捕。（編輯：陳惠珍）1130322