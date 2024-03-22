更多編輯台推薦新聞：
中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫
生活

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美提決議草案籲加薩停火、釋放人質 安理會今表決
首頁 / 國際

印度首都德里首長涉收回扣 大選前被逮捕

2024/3/22 07:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里22日專電）印度國家首都轄區德里的首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）因回扣疑雲，遭到執法局幹員逮捕。由於印度國會下議院即將舉行大選，逮捕時機遭到質疑。

負責打擊經濟犯罪的印度執法局（Enforcement Directorate），21日晚間持搜索令進入克里瓦爾官邸，並在訊問2小時後將他帶走，使得克里瓦爾成為印度首個被逮捕的在位首席部長（Chief Minister）。

小老百姓黨稱已向最高法院控告執法局非法抓人，強調克里瓦爾將在獄中繼續理政，不會辭職。

大批鎮暴警察部署在克里瓦爾官邸外，阻止支持者集結抗議。

執法局指控克里瓦爾透過消費稅政策向酒商收受高達10億盧比（約新台幣3億8400萬元）回扣，去年10月起已曾多次傳喚克里瓦爾，但克里瓦爾表示只願在法院提供保護之後才會接受訊問。

克里瓦爾是小老百姓黨（AAP）創黨人，小老百姓黨目前在德里國家首都轄區和旁遮普省（Punjab）執政，黨徽是一支掃把，象徵掃除貪腐。有觀察人士認為它有潛力在5到10年內，挑戰在中央執政的印度人民黨（BJP）。

現年55歲的克里瓦爾，2013年即曾出任德里首席部長，但一年後因故辭職。2015年與2020年小老百姓黨在德里議會選舉接連勝選，克里瓦爾也連任首席部長一職。

印度選舉委員會日前宣布，國會下議院大選將於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行，選舉結果預料6月初可揭曉。

在野政黨領袖斥責BJP政府獨裁、謀殺民主，也有人指稱逮捕行動旨在阻止克里瓦爾為他支持的候選人站台。

今年1月，印度另一名在野黨領袖、加爾克漢德省（Jharkhand）省長索仁（Hemant Soren）涉及洗錢，在辭去省長一職後即遭執法局幹員逮捕。（編輯：陳惠珍）1130322

#印度
#克里瓦爾
#德里
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60