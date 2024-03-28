多州乳牛驗出禽流感 美官員：不影響乳製品供應

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（中央社休士頓27日綜合外電報導）美國德州農業當局今天表示，德州和堪薩斯州酪農場的乳牛檢出對具傳染性的禽流感病毒呈陽性反應，但官員表示，這波疫情不會影響國內的商業乳製品供應。

法新社報導，德州農業專員米勒（Sid Miller）在聲明中表示，德州農業部以及其他州和國家機構正「日以繼夜工作，以確保我們的糧食供應安全」。

但米勒補充說：「儘管情況令人不安，目前預料這波疫情不會威脅到我國的商業乳製品供應。」

根據美國農業部資料，德州是全美5大牛奶生產州之一。

聲明指出，檢測發現病毒並未產生變異，不會使人類更容易受到感染，對公眾風險「依然很小」。

聲明補充說：「正在進行流行病學調查等進一步行動，以確保能夠評估全面情況。」

德州農業部表示，從堪薩斯州兩處酪農場和德州一處酪農場採集未經高溫消毒的乳汁中，篩出對禽流感病毒呈陽性反應，3月25日出爐的分析報告證實這項結果。

德州農業部補充說，並未在任何肉牛中檢出高病原性禽流感（HPAI），但敦促所有酪農「在其農場和牧場採取強化生物安全的措施，以保護牛群」。

德州農業部還說，正在與美國食品暨藥物管理局（FDA）及其他機構合作，來評估德州、堪薩斯州和新墨西哥州牛隻健康狀況，而相關症狀主要出現在較老乳牛身上。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130328