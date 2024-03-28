更多編輯台推薦新聞：
鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

首爾市公車勞資談判達成共識 停止罷工恢復營運

2024/3/28 15:35（3/28 15:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國首爾公車工會與資方就加薪談判28日下午達成共識，宣布停止罷工。圖為首爾市內公車站。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年3月28日
韓國首爾公車工會與資方就加薪談判28日下午達成共識，宣布停止罷工。圖為首爾市內公車站。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國首爾公車工會與資方就加薪談判今天下午達成共識，工會宣布停止罷工，全線公車時隔11個小時恢復正常營運。

首爾市政府發布新聞稿表示，市內公車勞資雙方已就加薪達成協議，工會撤回罷工，市內所有公車路線自韓國時間下午3時起恢復正常營運，為因應公車罷工採取的加開地鐵班次等臨時措施也即刻取消，恢復正常營運。

首爾市政府表示，這次勞資談判因雙方未能解決立場差異，從27日下午2時30分一直持續至今天下午2時，但在市府持續居中協調努力下，最終以加薪4.48%、提供65萬元節日津貼的條件達成共識。

首爾市公車勞資雙方從去年12月28日至今，共進行7次中央勞資協商及2次事前會議皆未能達成共識，首爾市公車勞動組織在今天凌晨4時起發動罷工，參與規模達到全市公車的9成以上。

首爾市政府為降低罷工對900多萬首爾居民及來自市郊的100萬通勤族造成影響，提供480輛免費接駁車，並加開地鐵班次，但一早仍有許多不知道罷工消息的通勤族不知所措。

首爾公車司機全面罷工是12年來第一次，他們上次罷工只持續大約20分鐘。

首爾公車的營運採用準公共系統，即公車由私人公司管理，但市政府大力補貼並監管，以確保服務的可及性。（編輯：郭中翰）1130328

#工會
#公車
#加薪
#首爾
#罷工
延伸閱讀
首爾市推統合型月票 1500元大眾交通坐到飽韓國政府堅持擴招醫學生 欲根除醫界集體行動文化聲援罷工實習醫師 韓國醫學教授減少看診時數韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端德國鐵路、機場人員罷工 數以十萬計旅客受影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.45