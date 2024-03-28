首爾市公車勞資談判達成共識 停止罷工恢復營運

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國首爾公車工會與資方就加薪談判今天下午達成共識，工會宣布停止罷工，全線公車時隔11個小時恢復正常營運。

首爾市政府發布新聞稿表示，市內公車勞資雙方已就加薪達成協議，工會撤回罷工，市內所有公車路線自韓國時間下午3時起恢復正常營運，為因應公車罷工採取的加開地鐵班次等臨時措施也即刻取消，恢復正常營運。

首爾市政府表示，這次勞資談判因雙方未能解決立場差異，從27日下午2時30分一直持續至今天下午2時，但在市府持續居中協調努力下，最終以加薪4.48%、提供65萬元節日津貼的條件達成共識。

首爾市公車勞資雙方從去年12月28日至今，共進行7次中央勞資協商及2次事前會議皆未能達成共識，首爾市公車勞動組織在今天凌晨4時起發動罷工，參與規模達到全市公車的9成以上。

首爾市政府為降低罷工對900多萬首爾居民及來自市郊的100萬通勤族造成影響，提供480輛免費接駁車，並加開地鐵班次，但一早仍有許多不知道罷工消息的通勤族不知所措。

首爾公車司機全面罷工是12年來第一次，他們上次罷工只持續大約20分鐘。

首爾公車的營運採用準公共系統，即公車由私人公司管理，但市政府大力補貼並監管，以確保服務的可及性。（編輯：郭中翰）1130328