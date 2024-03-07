德國鐵路、機場人員罷工 數以十萬計旅客受影響

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（中央社柏林7日綜合外電報導）德國鐵路和機場人員今天舉行新一輪罷工，以展現調薪訴求，影響範圍涵蓋數以十萬計的旅客。

法新社報導，德國近幾個月來一直備受罷工困擾，在高通膨率和疲弱的商業活動數據下，勞工和管理階層就薪資與福利條件展開角力。迄今為止，罷工行動已波及交通運輸、超市和公務機關。

鐵路人員從格林威治標準時間6日17時展開35小時的貨運服務罷工，且自格林威治標準時間7日1時起，他們開始35小時的客運服務罷工。

這波罷工的持續時間目的在於強調德國火車司機工會（GDL）一項關鍵訴求，亦即把每週工作時間從38小時縮減至35小時。

GDL代表魏瑟斯基（Claus Weselsky）本週稍早表示，此次有限度的罷工是「罷工浪潮」的開端，且未來的罷工行動會在「我們認為時機成熟時」宣布，而非像過去那樣提前48小時宣布。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）則譴責這次罷工行動，聲稱公司已做出加薪13%的讓步。

同時，漢莎航空（Lufthansa）地勤人員計劃於格林威治標準時間7日3時至9日6時10分舉行全國性罷工。

法蘭克福和漢堡機場的安檢人員也進行為期一天的罷工。

德國最大航空樞紐法蘭克福機場發布聲明指出，「一整天都會有重大干擾及航班取消的狀況」，因此機場將對所有出境旅客關閉。

漢莎航空罷工行動預計也會導致該航空公司在其他機場的服務中斷。先前的一日罷工行動影響大約10萬名旅客，多達80%至90%的航班停飛。

德國服務業工會（Verdi）正尋求將勞工薪資提高12.5%，每月至少增加500歐元（約新台幣1萬7000元）。漢莎航空已同意長期加薪，但仍無法滿足德國服務業工會要求。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1130307