首爾市推統合型月票 1500元大眾交通坐到飽

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國首爾市推出國內第一張整合地鐵、公車及共享單車等大眾交通的「氣候同行卡」，月付6萬2000或6萬5000韓元（約新台幣1476或1548元）即可不限次數使用市內大眾交通工具。

「氣候同行卡」從1月23日起開賣、27日啟用，截至2月1日已賣出30.7萬張，約12萬張是透過手機app購買登錄，顯示一般民眾減少使用實體卡片的趨勢。

對於目前實體交通卡只能在地鐵站使用現金充值的不便之處，首爾市長吳世勳日前親自前往購買試用時表示，市府已在準備提供信用卡充值、後付制等服務方案，預計最快4月上路。

購買氣候同行卡的使用者可依是否使用共享單車，來選擇購買6萬2000韓元還是6萬5000韓元的月票。要注意的是，地鐵可使用範圍僅限首爾市內站點，公車及深夜巴士同樣僅限市內路線。地鐵新盆唐線則因收費體系不同，市內外站點皆不適用氣候同行卡。

一般首爾市外地鐵站點無法使用氣候同行卡出站，必須向站務員另行補票。但在金浦黃金線全線、連接京畿道南楊州市的榛接線全線、5號線渼沙站至河南黔丹山路段、7號線石南站至喜鵲屋站路段可例外免補票出站。

首爾市表示，希望可藉由推出氣候同行卡，鼓勵市民更多使用大眾交通、解決氣候危機，同時減輕市民交通費負擔；考量到來往首爾市與周邊城市通勤的民眾交通費負擔大，首爾市也正與其他首都圈政府協商，推動擴大氣候同行卡適用範圍。

預計在今年10月開始提供服務的漢江水上巴士，也將納入氣候同行卡適用範圍，屆時月票價格將增加3000韓元，僅相當於單次乘坐水上巴士的價格，讓市民能用更實惠價格，利用更多樣的大眾交通。（編輯：陳承功/陳慧萍）1130214

首爾市推統合型月票「氣候同行卡」從1月23日起開賣、27日啟用，截至2月1日已賣出30.7萬張，站務員室早早就掛出售罄公告。中央社記者廖禹揚首爾攝 113年2月14日