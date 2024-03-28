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首爾公車司機不滿薪資罷工 通勤陷入困境

2024/3/28 14:11（3/28 14:46 更新）
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首爾市公車司機28日開始罷工，車站月台的告示牌顯示地鐵延長營運時間訊息。（韓聯社）
首爾市公車司機28日開始罷工，車站月台的告示牌顯示地鐵延長營運時間訊息。（韓聯社）
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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國首爾公車工會與資方就加薪談判破裂，首爾公車司機今天罷工，造成全市有900多萬人的首爾與來自市郊的100萬人通勤陷入困境。

路透社報導，首爾市政府表示，預計尖峰時段會出現交通中斷，地鐵將延長營運時間，增加班次。全市25個區還將提供480輛接駁車，接送通勤者前往地鐵站。

首爾公車司機全面罷工是12年來第一次，他們上次罷工只持續大約20分鐘。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，代表97%公車營運商司機的首爾公車工會要求時薪調高12.7%，但被認為「過高」而談判失敗。

根據韓聯社，首爾通勤族今天上午不知所措，談判在黎明前破裂後，有些人並不知道公車司機要開始罷工。

首爾市政府交通計畫管理局局長尹正章（Yoon Jong-jang，音譯）在聲明中表示：「我們將全力以赴，盡快讓工會和管理階層順利達成協議。」

首爾公車的營運採用準公共系統，即公車由私人公司管理，但市政府大力補貼並監管，以確保服務的可及性。

首爾市長吳世勳希望此事能迅速妥協。他說：「城市公車是市民的雙腿，他們的生計和日常生活實際上都依賴公車。」

韓國醫生目前也在罷工，數千名實習醫師抗議政府增加醫學院招生名額。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130328

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