日本沖繩勞工反制美艦入港罷工 石垣物流受影響

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（中央社東京12日綜合外電報導）全日本港灣勞動組合沖繩地方本部不滿美軍艦艇進入石垣港發動罷工，造成石垣港內貨船無人卸貨，對當地物流造成影響。目前預計罷工將持續到美軍艦艇明天離開為止。

日本琉球新報報導，配備神盾作戰系統的美國海軍飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115），已在昨天進入沖繩縣石垣港內，全日本港灣勞動組合沖繩地方本部對此發動罷工反制，已對八重山地區的物流帶來影響。

全日本港灣勞動組合沖繩地方本部以美軍艦艇使用港口，無法確保職場安心與安全等為由，從昨天下午開始發動石垣港勞工罷工。

這場罷工已造成一艘進入石垣港的小型貨船上約200公噸貨品無法卸下，直到今天仍在港內等待卸貨。

營運這艘貨船的琉球海運公司表示，貨櫃內裝載的是跟食品相關物資、一般雜貨及宅配物品等，每週有5天會開往石垣港。

此外，今天將入石垣港的一艘裝載約400公噸到500公噸貨物的大型船隻預料也無法卸貨。沖繩綜合事務局說，今天預定會有3艘貨船入港。目前石垣市內的超市已出現乳製品等缺貨情況。

目前預計罷工將持續到美軍艦艇明天離港前。

日本放送協會（NHK）報導，根據對各都道府縣等單位進行採訪，去年美軍艦艇共進入日本港灣12次，是近10年來新高。其中進入沖繩及鹿兒島港灣次數占過半數，可以看到美軍在日本西南地區活動頻繁的狀況。

美軍艦艇去年4次進入沖繩港灣，包括本島的中城灣港3次及石垣港1次。

至於美軍艦艇進入日本港灣的目的，鹿兒島的3次都是「訓練」；至於進入其他港灣的理由則包括「補給」、「加油」、「乘組員休息」及「親善」等。

日美政府去年1月確認彈性使用港灣與機場在發生事態時很重要，因此有看法指出美軍接下來使用這些設施的次數可能會增加。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130312