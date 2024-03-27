韓國醫學院教授辭職潮擴大 醫療空缺持續惡化

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）為聲援罷工住院醫師，要求政府撤回增招2000名醫學生政策的醫學院教授本週起陸續遞出辭呈，各大醫院門診規模明顯受到影響，醫療現場狀況持續惡化。

韓國政府2月初宣布將自2025年起每年增招2000名醫學生，以因應未來及非首都圈醫療需求，引發醫界反彈。在各大綜合醫院扮演重要人力來源的年輕住院醫師辭職罷工，資深的教授級醫師也從本週起陸續提出辭呈，力挺學生。

據韓聯社報導，包括全南大學、朝鮮大學、蔚山大學、濟州大學、順天鄉大學、忠北大學醫院、江原大學、慶尚國立大學等各地大學醫學院在兩天內至少已收到700多份辭呈，至全國醫學院教授協議的29日期限為止，辭職規模預計將再擴大。

其中在擁有767名教授的蔚山大學醫學院，已有434人提出辭呈，旗下3間醫院都受到影響。蔚山大學醫學院教授協議會發布聲明表示，增招醫學生政策引發醫師罷工，造成醫療人力短缺的狀況持續超過一個月，因此承擔下重症、急診治療工作的教授在精神及肉體上都已不堪負荷。

聲明批評政府當局，無視這段時間以來盡力阻止狀況惡化的教授們的意見，不顧國民生命安全執意推進醫學院增招措施；並表示提出辭呈的教授將會在完成手上負責的診療工作後離開所屬大學及教學醫院。

如同蔚山大學教授的聲明所述，隨著罷工期間不斷延長，留守在醫療現場的醫療人員被迫長時間值班。忠北大學醫院暨醫學院非常對策委員長裴長煥（音譯）指出，包括內科、外科、婦產科、小兒科、胸部外科、泌尿科等基本醫療專科教授幾乎已無法負荷頻繁的值班工作，院方正在考慮是否採取集中救治重症患者的方案。

首爾大學醫院等主要大型醫院也因罷工導致虧損不斷擴大，為強化病患安全及人力有效運用而選擇增加關閉病房，反而導致護理人員等醫師以外人力被迫休無薪假、提前使用未來年假等不合理狀況發生。

在診療量能持續縮減狀況下，無法即時獲得診治的憾事也不斷發生，一名90多歲的心肌梗塞患者就因被釜山當地醫院拒收，轉往蔚山的途中不治。

對不斷惡化的醫療現場狀況，急診或需要定期至上級綜合醫院回診等長期接受治療的病患與家屬欲哭無淚，持續透過示威等方式呼求「醫療正常化」，等待醫界與政府取得共識。

但即使韓國總統尹錫悅指示「柔性因應」這次罷工事件，並提議與醫界共同討論明年度醫療預算，看似態度軟化，卻仍堅持「醫學院增招2000人」底線，與醫界同樣堅持撤回此政策的要求衝突尚無解決跡象。（編輯：馮昭）1130327