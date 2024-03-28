中菲南海衝突不斷 越南憂緊張局勢籲各方克制

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）中菲近日在南海衝突不斷，雙方船隻還發生碰撞。越南今天對此表示擔憂，呼籲有關各方保持克制，以和平方式解決爭端，一起為維護南海海上的和平、穩定和合作作出貢獻。

中菲近來在仁愛暗沙衝突增多，菲律賓指控中國船艦對菲國船隻發射水砲，並與菲國船隻擦撞。此外，菲律賓說，中國船隻在南海航行時透過「危險操作」試圖阻擋菲律賓科學家登上鐵線礁（Sandy Cay）。

越南外交部副發言人阮德勝（Nguyen Duc Thang）今天表示，越南對近期的南海緊張局勢深表擔憂，呼籲有關各方保持克制，嚴格落實南海共同行為宣言（DOC），以和平方式解決爭端，為維護南海和平、穩定和合作作出貢獻。

阮德勝說，南海海上所有主張和活動都必須符合國際法，特別是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），尊重其所確立的各國主權、主權權利和管轄權，不採取使局勢複雜化、加劇緊張局勢的行動，確保航行和飛越自由，不使用武力或威脅使用武力。

至於菲律賓科學家登鐵線礁遭中國阻擋干擾，阮德勝則宣稱，越南擁有足夠的法律依據和歷史證據證明自身對南沙群島的主權以及對相關海域的主權、主權權利和管轄權。

他呼籲有關各方尊重越南的前述宣稱，不採取使局勢複雜化的行動，遵守國際法，嚴格落實南海共同行為宣言，為維護南海和平穩定作出貢獻。越南承諾，願與相關各方和平解決包括南沙群島在內的南海領土主權爭議。（編輯：馮昭）1130328