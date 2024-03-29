俄羅斯即將春季徵兵 當局稱不會送往烏克蘭作戰

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯將於4月1日開始春季徵兵，俄國軍方預計徵召數以萬計的軍人，以補充武裝部隊人員、增強後備兵力。

法新社報導，俄國每年於春秋兩季進行徵兵，莫斯科當局指出，徵召入伍的軍人不會被派往烏克蘭作戰。但這次徵兵之際，為烏克蘭攻勢進行新一波動員的傳言正滿天飛。

俄羅斯聯邦軍隊總參謀部組織動員總局副局長津里揚斯基（Vladimir Tsimlyansky）今天於記者會表示：「春季徵兵將從4月1日開始。」

他說道：「徵召入伍的軍人不會被派往頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）等俄國新地區的武裝部隊部署點。」

津里揚斯基提到，他們也不會（被送去）執行「特別軍事行動」（special military operation）任務。他以俄國官方措辭「特別軍事行動」稱呼對於烏克蘭的攻勢。

俄國軍方去年春季徵兵數大約14萬7000人，但未透露今年的目標人數。

受徵召的軍人一旦入伍後，就會面臨簽署志願役契約的龐大壓力，這使他們可能被送往烏克蘭作戰。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130329