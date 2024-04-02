憂旅客不知位置 奧克蘭機場提更名遭舊金山酸盜用

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（中央社記者張欣瑜舊金山1日專電）加州大城奧克蘭與舊金山同位於舊金山灣區，但半數國際旅客卻不知道它的地理位置。近日，奧克蘭國際機場管理者擬將機場名稱改為「舊金山灣奧克蘭國際機場」，引起舊金山不滿爆發口水戰。

事件起於奧克蘭國際機場管理單位於復活節假期前宣布更名計畫，欲將「舊金山灣」納入機場名字內，未來「奧克蘭國際機場」恐更名為「舊金山灣奧克蘭國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport），藉此彰顯奧克蘭在灣區的地位，並增加入境旅客流量。

舊金山國際機場官員今天隨即表達反對，抨擊此舉恐怕誤導國際旅客。

奧克蘭是舊金山灣區大城市，在國際上的名聲卻不如舊金山來得響亮。負責管理奧克蘭國際機場的官員指出，高達半數的國際旅客和1/3的國內旅客不知道奧克蘭國際機場的地理位置，因此飛往奧克蘭的航班表現不如預期。

官員說，即便日後奧克蘭國際機場改名為「舊金山灣奧克蘭國際機場」，機場原有代碼OAK，以及主視覺都不會改變。

舊金山國際機場官員對此很有意見，指出舊金山國際機場是灣區最知名也最大的國際機場，奧克蘭國際機場若改名會讓國際旅客在預定航班時感到混亂。

舊金山官員也加入爭論，指責奧克蘭港官員是在盜用名字。舊金山市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）已決定明天在市議會提案反對，還揶揄說，很高興舊金山受到追捧，這是對舊金山的讚美，但近100年的名字不能輕易被挪用。

此爭議更深一層的顧慮恐怕是形象問題，雖然舊金山治安不佳，但奧克蘭一向給人治安更差的印象；2023年，奧克蘭暴力犯罪增加21%、搶劫案增加38%、室內竊盜增加23%，並已連續第2年發生多達120起凶殺案。

整個復活節週末，此更名事件引發論戰，旅遊部落客雷夫（Gary Leff）出面抨擊說，奧克蘭目的不是在減少混亂，而是為了誘導旅客訂錯機票飛往奧克蘭。

奧克蘭港委員會預計11日召開會議，投票表決是否進行品牌重塑，一旦成真，國際旅客之後選擇飛航地點時，便得留意是否選對目的地。（編輯：韋樞）1130402