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俄羅斯入侵烏克蘭1/300
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俄羅斯侵略致財損 烏克蘭人開始向國際機構索賠

2024/4/3 13:17
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（中央社海牙2日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，數以百計烏克蘭人已透過今天啟動的新機制，就俄羅斯入侵造成的財產損失提出索賠，官員們預計將收到多達1000萬份請求。

法新社報導，荷蘭政府今年2月正式同意烏克蘭，在海牙建立國際組織「烏克蘭因俄羅斯侵略行為所受損害登錄」（Register of Damages Caused to Ukraine by Russian Aggression）。

「烏克蘭因俄羅斯侵略行為所受損害登錄」在海牙舉行的會議上正式啟用，來自烏克蘭、荷蘭和歐洲機構的高級部長和官員齊聚一堂。

會議結束時，庫列巴表示，「數百份」索賠申請已提交至損害登錄。

庫列巴表示：「這顯示需求有多高，也可以看出人們有多麼渴望正義。」

最初的索賠著重入侵造成的住宅財產損壞或毀壞，此類別索賠預計有30萬至60萬件。

庫列巴告訴記者：「這是正在採取的第一個實質步驟。」

他還說：「我們今天在這裡開會非常重要，不僅是討論將如何追究俄羅斯的責任，還會啟動一項非常具體的程序，讓每一位遭受苦難的烏克蘭人都能從中受益。」

受害者隨後可以提出其他類別申訴，例如「近親死亡、受傷、酷刑或性暴力、非自願性流離失所」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130403

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