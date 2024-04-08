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以色列監獄中服刑38年後 巴勒斯坦囚犯罹癌過世

2024/4/8 20:12
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（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）根據媒體報導，一名巴勒斯坦人因與殺害一名以色列士兵的團體有關連而在以色列監獄中度過38年後，今天死於癌症。

法新社報導，現年62歲的達卡（Walid Daqqah）在特拉維夫（Tel Aviv）附近的夏米爾醫療中心（Shamir Medical Center）去世。他在2022年12月被診斷出罹患罕見的骨髓癌，在那之前曾患白血病。

達卡是以色列公民，他在1986年3月被捕入獄，罪名是參加巴勒斯坦人民解放陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）的武裝小組，這個小組被指控在1984年綁架和殺害一名以色列士兵。

他的無期徒刑被減到37年，但在他試圖將手機偷運入獄後，2018年又被追加兩年徒刑。他原定2025年3月獲釋。

根據巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Club），保外就醫的請求被拒絕。該協會由曾被關押在以色列監獄的巴勒斯坦人組成。

國際特赦組織（Amnesty International）6日曾再次呼籲釋放達卡，表示「自2023年10月7日以來，達卡一直遭受酷刑、羞辱、家人探視請求被拒，且醫療需求被進一步忽視」。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130408

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