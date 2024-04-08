日本皇室IG帳號開通超人氣 粉絲數超越首相官邸

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）掌管日本皇室事務的宮內廳1日開通社群平台Instagram（IG）帳號，首度發文內容介紹日皇德仁夫婦的公務活動，目前粉絲人數累積近80萬比日本首相官邸（行政中心）近30萬還多。

日本讀賣新聞報導，宮內廳4月1日開始透過社群平台IG貼文。為了加強發布有關皇室的訊息，宮內廳在大約一年前新設公關室，且宮內廳的首頁也更新，但如何守護皇室，因應社群網站詆毀皇室的對策仍有待加強。

宮內廳當天在官方社群平台IG上傳了日皇德仁夫婦及長女愛子坐在皇宮御所沙發笑容可掬的照片。此外，還上傳今年1至3月日皇德仁夫婦進行公務的照片、影音。

宮內廳第一天上傳分享的資訊共19則，粉絲人數達35萬人，多於日本首相官邸29萬人。皇室貼文有超過6萬人按讚。截至今天粉絲人數近80萬，超過丹麥皇室63萬。

報導引述宮內廳主管說：「這可窺見國民關心度很高。」IG以10至20多歲的年齡層使用度較高，宮內廳期待更多年齡層低的民眾關注日本皇室。

報導表示，目前宮內廳上傳的訊息以日皇德仁夫婦的活動、皇宮的大自然環境等為主，正在思考如果海外的皇室若希望互相上傳資訊，將採取彈性作法。

鑒於秋篠宮夫婦家的長女真子嫁給小室圭並成為平民時，當時社群網站湧入中傷留言，宮內廳認為有必要加強皇室的訊息發布，希望正確傳達皇室成員的平時活動、為人作風等訊息，以盡量減少民眾對皇室的誤解。

宮內廳在廣報室（公關室）成立負責宣傳戰略的公關宣傳官，聘請曾任職日本的大航空公司「全日本空輸公司」（簡稱全日空，ANA）、日本足球協會公關部門的2名專家，希望善用民間的智慧。

按往例，日皇德仁夫婦出席公務活動時，宮內廳公關室職員會隨行，接著在宮內廳首頁上傳報導，這一年來約上傳40則。宮內廳正推動2年後首頁全面更新的作業。

報導指出，刊登皇室內容的網站、社群平台多，很多並非事實的資訊常被流傳。宮內廳去年成立「涉外專門官」，應對刊載有損皇室名譽的出版物等，但主要業務是因應週刊雜誌洽詢，對於惡評的留言未能予以反駁。

過去日本皇室也曾發生陸續遭撻伐情況。1993年，當時皇后美智子（現任上皇后）病倒。2003年皇太子妃雅子（現任皇后）開始養病後，也出現很多穿鑿附會報導。

知情人士指出，秋篠宮夫婦長女真子內定訂婚後，宮內廳曾考慮對子虛烏有的報導或網路留言逐一提出反駁，但考慮到因應有限，最後作罷。

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報導進一步指出，最早運用社群平台進行宣傳的是英國皇室，社群平台IG粉絲人數約1340萬人。開設的契機是英國黛安娜王妃（Princess Diana）1997年車禍身亡，當時英國皇室被民眾批評「冷淡、封閉」。

之後，英國皇室聘請媒體專家改革，2007年開始運用YouTube、2009年開始運用推特（現在的X），傳達皇室成員的訊息給人民知曉，這樣的宣傳工作獲得人民支持。（編輯：張芷瑄）1130408