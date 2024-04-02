愛子公主入職日本紅十字會 透露最新結婚看法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王已正式進入日本紅十字會工作，並表示希望能早日適應職場做出貢獻。而愛子也在踏入社會的第一天，分享了抱負與對於結婚的看法。

日本放送協會（NHK）報導，愛子3月從學習院大學畢業後，昨天上午前往位於東京都港區的日本赤十字社（紅十字會）總部上班，接受社長的任命後，在紅十字會正門外面接受媒體採訪。

她在上班第一天身著深藍色套裝，表示相當開心的同時，「踏出身為社會人士的第一步也感到緊張，之後就要展開作為社會人士的日子，希望可以盡快適應職場，並努力為大家做出貢獻」。

愛子也透露，雙親在她第一天上班出門前鼓勵她說：「加油，路上小心。」

她之後會在處理培育志工等業務的青少年．志工課擔任特約人員，同時履行皇室公務。

愛子進入人生新階段，也受到外界關注。她昨天以書面方式回答宮內廳記者會的提問，除了描述踏入社會的抱負，也提到對於結婚的看法。

愛子表示，以前聽聞朋友的志工活動以及選修社會福利相關課程期間，更加了解日本紅十字會的業務，而「日本紅十字會的相關活動能直接對做出社會貢獻，我被這點所吸引」，因此選擇到日本紅十字會任職。

她也提到，之後參加公開活動的機會將增加，「要在（皇室）公務與工作之間取得平衡可能會有辛苦之處，不過很感謝能在學習院友善的環境度過18年的時光，若能善用期間所學並參與多種活動，將感到相當開心」。

此外，有媒體提及愛子在成年記者會上時表示自身的婚事「還是相當遙遠的事情」，那現在對於理想的伴侶與結婚等事情有什麼看法？對此是否有獲得日皇夫婦的建議，以及是否有令她心動的相遇？

愛子回答：「召開成年記者會已經過了2年，（目前對於）結婚的看法與當時一樣。我認為可以互相帶給對方笑容，可能就是理想的關係。雙親並未提供我具體的建議，不過我覺得如雙親一般，互相體諒的關係非常理想。」

她也說：「要說令人心動的相遇聽起來有點誇大，不過對我而言至今的相遇都是不可替代的珍寶且豐富了我的心靈，對此深深感謝。之後將抱持欣喜之情面對日後各種相遇，以及看重每一次的相遇」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130402