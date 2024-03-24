日皇夫婦6月擬以國賓訪英 重回母校牛津大學參訪

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（中央社東京24日綜合外電報導）日皇德仁與皇后雅子預計6月下旬出訪英國，除了應英國國王查爾斯三世（King Charles III）邀請以國賓身分出席歡迎活動外，也在協調重回兩人留學過的母校牛津大學訪問。

日本讀賣新聞報導，德仁夫婦原本計劃2020年春天訪問英國，未料受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延期。加上查爾斯三世今年初發現罹癌接受治療，讓日本與英國政府邊考量英王身體狀況邊進行相關準備。

相關人士透露，德仁夫婦預計6月22日從日本啟程前往英國倫敦展開為期約一週訪問行程，期間除出席在白金漢宮舉行的歡迎活動與晚宴外，還將參加英國首相蘇納克（Rishi Sunak）夫婦的午宴及倫敦市長舉辦的晚宴等。

在上述正式活動間的空檔，德仁夫婦將與對日英友好有所貢獻的相關人士座談；德仁1983年留學英國期間研究過泰晤士河水路運輸史，此行也將規劃參訪泰晤士河水運相關設施。

德仁夫婦此行最後一天將前往牛津大學訪問，由於德仁與雅子曾各自在牛津大學不同學院留學，這次也將重回各自學院參訪。德仁夫婦預計6月29日返回日本。

此行將是德仁夫婦繼2023年6月出訪印尼後的又一次國際親善訪問，同時也是兩人繼2022年9月出席已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬後再度訪問英國。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130324