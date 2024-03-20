日本愛子公主大學畢業 櫻花色和服出席典禮[影]

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影片來源：ANNnewsCH

（中央社東京20日綜合外電報導）日皇德仁與皇后雅子的獨生女敬宮愛子內親王本月順利從學習院大學文學院的日本語日本文學系畢業。愛子今天穿著和服出席畢業典禮，面帶笑容地表示「度過了充實的4年」。

日本放送協會（NHK）、全日本新聞網報導，愛子今天上午身著櫻花色「振袖」（未婚女性穿著的華麗和服）與深藍色裙子，前往東京都豐島區的學習院大學，揮別大學生活。

她在畢業典禮開始前，面對日媒回顧大學生活說：「前3年都是遠距上課，最後1年終於可以到校上課學習新事務，並度過了充實的4年。很高興能遇到好老師與好朋友」。

此外，愛子也透過書面方式回應宮內記者會的提問，描述4年的大學時光飛逝，「每天都相當豐富，學習相當充實」。

她表示在學期間歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，也因此更加珍視以前被認為理所當然的學生生活。

愛子說：「上大學後與新朋友交流，跨越學年與朋友一起上課，面對面地有說有笑之外，也在大學許多地方留下足跡，這些對我而言是一生難忘的回憶」。

她目前未考慮赴海外留學或就讀研究所，表示「4月就要開始擔任日本紅十字會的特約人員，將在履行皇族職務的同時承擔起社會人士的責任，希望對社會有所貢獻，並將努力在（皇室）公務與工作之間取得平衡」。

愛子2020年剛上大學時正逢COVID-19疫情大流行，當年的新生入學典禮也被迫取消，改到2021年4月才舉行，而且愛子當時是在住處線上參加。

受到疫情影響，愛子在入學好幾個月後，才首度踏進學習院大學的校區，此外，許多課程也改成線上授課。

愛子就學期間除了日本語日本文學系的科目外，也選修歷史、英語等課程，並選擇西班牙語為第二外語。

愛子的畢業論文題目與日本詩歌和歌及中世紀代表性女性和歌創作者式子內親王有關。

愛子畢業論文的指導教授中野貴文曾多次與愛子面談，討論論文。中野在畢業典禮之前，接受日媒採訪時透露愛子「性格開朗、相當有耐性，是個認真的學生，讓我印象深刻」。

日本電視台（Nippon TV）報導，中野貴文也透露，授課與面談期間，均稱呼愛子為「敬宮小姐」。

此外，中野也說：「相當高興能（與愛子）一起閱讀及討論文學作品，由衷祝福她鵬程萬里」。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1130320