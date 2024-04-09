中國使館：2021年7月至今 近300公民遭美遣返

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（中央社台北9日電）中國駐美國大使館8日表示，2021年7月至今，美方「無端滋擾盤查」遣返近300名中國公民。對於此類案件，中方堅持「發生一起，交涉一起」，直到問題獲得解決。

據中國駐美國大使館官網，使館發言人透過答記者問形式針對「近期發生了多起中國公民入出境美國受滋擾事件」問題表達立場。

駐美使館發言人表示，「近年來，美國邊境執法人員持續無端滋擾、盤查、遣返中國來美人員，特別是留學生、學者」。

使館發言人引述不完全統計說，2021年7月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效證照的留學生超過70人。2023年11月以來，僅在華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）就發生10起中國留學生入境時受滋擾、盤查並被註銷簽證遣返事件。

中國駐美使館舉例，去年12月一名中國赴美訪問學者在杜勒斯機場入境時遭美方邊境執法者在「小黑屋」展開3輪次長達10小時盤查，問題包括是否為中共黨員，手機、電腦等隨身電子設備也受到檢查，最後被註銷簽證並永久禁止入境美國。

今年2月另名訪美學者在舊金山國際機場入境時被扣押22小時，4名執法人員在「小黑屋」採車輪戰連續盤問12小時，包括政治背景、研究領域、赴美目的、資助方式等問題，最後也被註銷簽證並遣返，禁止5年內入境美國。

駐美使館發言人指責，類似事件層出不窮，近期更是愈演愈烈，甚至受美方邀請到訪的中國公務員入出境也被無端滋擾、盤查。

中國駐美使館發言人批評，「美方的做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，嚴重侵犯當事人合法權益，嚴重干擾中美正常人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交流的共識，中方強烈不滿，堅決反對」。

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據指出，中國駐美使館及有關總領館已向美國國務院、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多部門提出交涉。對於此類案件，中方堅持「發生一起，交涉一起」，直到問題得到解決。

美國之音（VOA）曾引述美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）向智庫發表的演說，「中華人民共和國對美國本土構成特別嚴重的威脅」「北京有能力和意圖破壞我們在國內外的利益，並且正在利用其國家權力的每一個工具來做到這一點」。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130409