更多編輯台推薦新聞：
阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

吹哨者揭波音787安全瑕疵 聯邦當局展開調查

2024/4/10 12:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約9日綜合外電報導）美國官員今天表示，聯邦航空當局正在調查一名波音公司（Boeing）工程師指787夢幻客機（Dreamliner）組裝存在瑕疵並威脅安全的說法。

舉報人薩利普（Sam Salehpour）的律師指責波音將利潤置於安全之上，在薩利普提出擔憂後對他進行報復，「非自願地」將他轉調到波音777計畫。

薩利普在波音777計畫提出更多問題，律師稱他因此被公司威脅解雇。

「紐約時報」的文章概述在波音任職10多年的薩利普指控後，聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）證實正在進行調查。

律師卡茲（Debra Katz）和班克斯（Lisa Banks） 表示：「儘管薩利普先生提出已知且充分證實的問題，波音公司並未聽從警告，而是優先考慮盡快將飛機推向市場。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最近因安全問題受到審查的波音發布對這型飛機的詳細辯護，稱對夢幻客機「完全有信心」，否認對這名員工進行報復。

民主黨聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）的發言人表示，參院調查委員會定4月17日舉行「檢查波音公司破碎的安全文化：第一手資料」（Examining Boeing's Broken Safety Culture: Firsthand Accounts）聽證會。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130410

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78