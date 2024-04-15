印尼上演開齋節政治秀 準總統晤四方人士各有盤算

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）印尼正值開齋節假期，由於3月甫公布總統大選結果，憲法法庭22日將對選舉爭議做出裁決，使得今年開齋節充滿政治味。從總統佐科威、準總統普拉伯沃到執政的民主奮鬥黨主席梅嘉娃蒂，政要們互動的背後，各有盤算。

印尼許多政治人物會趁開齋節假期互相拜訪或共同祈禱，除了彰顯彼此友誼，對外也透露某些訊息。因開齋節被視為相互原諒、加強彼此感情的日子，因此政要們的一舉一動都被放大檢視，宛如一門開齋節政治學。

開齋節假期間的官員互訪，由4名內閣部長10日拜訪執政黨民主奮鬥黨（PDIP）主席梅嘉娃蒂（Mekawati Soekarnoputri）拉開序幕。

4名到梅嘉娃蒂家中訪問的部長，包括財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）、外交部長勒特諾（Retno Marsudi）、交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）和公共工程及人民房屋部長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）。

這4人都是總統佐科威（Joko Widodo）政府的內閣成員，年初政壇曾傳出多名部長因不滿佐科威為延續影響力進行政治操作而集體辭職。外傳辭職名單中包括這4名部長。雖然總統辦公室當時否認部長將辭職的傳聞，但這4人在開齋節假期間到梅嘉娃蒂家裡作客，仍耐人尋味。

特別是佐科威至今仍未與梅嘉娃蒂見面，這是他首次在總統任期內未在開齋節期間拜訪梅嘉娃蒂，而是選擇到棉蘭探望家人，這也讓他們倆不合的傳聞持續議論中。

事實上，早在今年初民主奮鬥黨舉行51周年黨慶時，作為幹部卻未受邀出席的佐科威因出國訪問而缺席黨慶活動，當時被解讀為與梅嘉娃蒂不合。

佐科威在2月剛落幕的總統大選中暗助在野黨推舉的普拉伯沃（Prabowo Subianto），而非代表執政黨參選的甘查爾（Ganjar Pranowo），被認為是佐科威與執政黨分裂的導火線。

最近，印尼總統府向媒體表示，佐科威將會與梅嘉娃蒂見面，但仍在尋找適合的時間。

不過，準總統普拉伯沃在開齋節假期間倒是動作頻頻。他除了多次會晤佐科威外，他的競選團隊負責人羅桑（Rosan Perkasa Roeslani）也在開齋節假期間兩度拜訪梅嘉娃蒂。分析指出，這可能是為了要與贏得國會最多席次的執政黨共同建立政黨聯盟。

羅桑首次訪問梅嘉娃蒂時，只在她的家中待了5分鐘，第2次則長達1.5個小時。

自從普拉伯沃確認當選後尚未與梅嘉娃蒂見面。執政黨民主奮鬥黨指出，要等法院裁決選舉爭議後才會彼此會面。

普拉伯沃的競選對手阿尼斯（Anies Baswedan）和甘查爾在選委會宣布大選結果後，均拒絕承認敗選，2人向憲法法院提出訴訟，憲法法院已安排4月22日宣讀判決結果。

另外，普拉伯沃也到經濟事務協調部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）的家中作客。普拉伯沃所屬的大印尼行動黨主席（Gerindra）高層表示，普拉伯沃正在就未來組閣徵求各方建議和意見，並考慮將選舉中的競爭對手作為內閣人選。

另外，在大選中未支持普拉伯沃，反而力挺甘查爾的觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno），則在開齋節假期首日便拜訪普拉伯沃，這可能顯示桑迪阿加將會轉向支持普拉伯沃。

桑迪阿加在2019年的總統大選中，擔任普拉伯沃的副手共同角逐大選，但敗給了佐科威。

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美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）報導指出，桑迪阿加10日訪問普拉伯沃後向記者表示，「我來這裡只是為了慶祝開齋節」，但桑迪阿加曾多次暗示所屬的建設團結黨（PPP）可能與普拉伯沃重新結盟，並表示該黨願意支持即將上任的政府，以積極參與國家建設。

建設團結黨自1973年創黨以來，首次在國會中未獲得任何席次。今年大選中，建設團結黨只獲得3.87%的選票，未達到4%的國會門檻。（編輯：韋樞）1130415