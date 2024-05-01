通膨澆熄寬鬆希望 聯準會利率將按兵不動

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天將結束為期兩天政策會議，外界從主席鮑爾發表的新聲明和談話中，也許可以更了解令人失望的近期通貨膨脹數據如何改變對今年降息的預期。

路透社報導，聯準會幾乎篤定會讓隔夜基準利率維持不變，會議前投資人幾乎100%認定會有這個結果，也不支持官員會提出任何政策利率變動。

但美東時間下午2時發布的新政策聲明，以及鮑爾（Jerome Powell）半小時後的記者會，應能讓外界一窺借貸成本於短期內下降的可能性，已因過去3個月抗通膨戰役失利而深受影響。

聯準會決策者這次會議後不會更新每季經濟預測，因此若有新公布的方針，端看這次聲明以及鮑爾的記者會。

這場會議昨天開始時，有2組數據讓前景更不樂觀。

僱傭成本指數（ECI），即每季衡量並考量各種職業勞動市場條件的重要指標，今年首季上升至年比4.2%，與去年第4季上升幅度相當，更超越聯準會通膨目標。

兩個衡量全國性房價的數字也超乎預期強勁，澆熄聯準會認為住房通膨能緩和並有助降低整體通膨的希望。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1130501