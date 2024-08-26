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新幣強升至近10年高點 外界評估政策較Fed鷹派

2024/8/26 12:52（8/26 13:01 更新）
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美國9月可能降息，新幣兌美元匯率攀升至約10年高點。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月26日
美國9月可能降息，新幣兌美元匯率攀升至約10年高點。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月26日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡26日專電）美國聯準會釋出鴿派訊息支持調降利率，新加坡幣兌美元匯率今天攀升至近10年高點，約1.30新幣兌1美元。外界評估新加坡貨幣監管當局的政策展望立場較聯準會相對鷹派。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）鬆口「降息時機已到」，支持調降利率，激勵美股表現。鮑爾23日於全球央行年會發表演說時表示，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌。

新幣兌美元匯率23日攀升至約新幣1.3112元兌1美元，是2014年來最高水準，今天盤中則在新幣1.30元左右波動。熟悉金融市場的資深媒體人陳士銘告訴中央社記者，新幣持續強勁，與近期經濟成長數據表現佳，以及Fed將要降息使美元下跌有關。

至於是否有利新加坡進口，陳士銘說，新加坡身為一個小國，貿易是新加坡經濟的重要一環，許多物品都因無法自給自足而需要進口，進口量原本就高，如果有什麼影響，充其量就是進口商的成本壓力會因貨幣升值而減輕。

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新加坡金管局（MAS）7月時維持新幣的升值傾向以便抑制通膨。新幣匯率今年來升值1.5％，是亞幣中表現第2佳的貨幣，僅次於馬來西亞令吉。

新加坡貿易與工業部日前上修今年經濟成長預測，從先前預估值1％至3％提高到2％至3％。貿工部發布數據顯示，新加坡4至6月的第2季經濟成長年增率為2.9％。新加坡第1季經濟成長3％。新加坡對國際貿易的依賴程度高，其經濟表現常被視為全球經濟環境的晴雨表。（編輯：田瑞華）1130826

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