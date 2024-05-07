82歲不服老 美無黨籍參議員桑德斯宣布競選連任

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國史上任職時間最長的無黨籍聯邦參議員、曾參選總統的桑德斯（Bernie Sanders）今天宣布尋求第4個任期，他宣揚自己16年任內作為，並把矛頭指向美國對以色列的軍事援助。

這位自稱「民主社會主義者」的82歲猶太移民之子，把11月大選視為數世代以來「最重要的」選舉。

在大部分國內政策上，桑德斯一直是拜登的可靠盟友，但近來在以色列回擊去年10月7日哈瑪斯（Hamas）攻擊而導致死亡人數攀升一事上，桑德斯成了拜登政府的眼中釘。

桑德斯在聲明中表示：「以色列擁有絕對權利抵禦這次恐怖攻擊，但以色列過去沒有、現在也沒有權利對整個巴勒斯坦人民發動戰爭，這卻是以色列正在做的事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130507