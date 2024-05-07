台海和南海緊張升高 德國派2艘戰艦赴印太地區

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（中央社柏林7日綜合外電報導）值台海和南海緊張升高之際，德國今天派遣兩艘戰艦前往印度洋－太平洋地區，試圖強化區域軍事部署。

路透社報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天在北部威廉港（Wilhelmshaven）海軍基地告訴媒體，這些緊張局勢對於貿易路線的自由航行與自由通行權帶來壓力。

歐洲約40%對外貿易貨物運輸航經南海。

佩斯托瑞斯表示：「從另一方面來看，支持國際以規則為基礎的秩序，卻不在印太地區部署，並非德國的選項…部署攸關重大。」

德軍補給艦法蘭克福號（Frankfurt am Main）從德國北部威廉港出發，另一艘巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Württemberg）則從西班牙羅塔海軍基地（Rota）出發。雙艦海上會合後將駛往加拿大的哈利法克斯（Halifax），接著繼續前往印太地區。

報導中表示，這兩艘德艦將通過南海，但不確定是否也會像美艦一樣駛經台灣海峽。此舉勢必將觸怒德國最大貿易夥伴：中國。

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佩斯托瑞斯告訴媒體：「既然多艘盟軍軍艦行駛通過（台灣海峽），顯然這也將是選項之一。但目前仍未做出任何決定。」

2021年，德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）進入南海，當時是德國軍艦睽違近20年後首次進入南海。在西方對中國領土野心的憂慮逐日升高之際，德國加入其他西方國家陣營，擴大在印太地區的軍事部署。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130507