日本首都高速公路連環車禍釀3死 多輛車起火燃燒

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本埼玉縣戶田市的首都高速道路（高速公路）今天上午發生連環車禍，7輛車撞成一團，多輛車起火燃燒，已知釀成3死5傷。東京都警視廳已逮捕了最初追撞前車的司機。

綜合日本放送協會（NHK）、日本電視台（Nippon TV）等媒體報導，管理首都高速道路的「首都高速道路公司」今天上午7時30分過後通報東京都警視廳，稱首都高速道路5號池袋線往埼玉縣戶田市方向的埼玉縣戶田市路段「有車輛燃燒」。

NHK今天上午8時30分左右從事發現場上空拍攝到的畫面顯示，數輛轎車與貨車完全擋住首都高速道路單向車道，多輛車嚴重受損，其中至少2輛車出現嚴重燃燒過後的痕跡，消防隊員仍在現場處理。

警視廳表示，4輛貨車與3輛轎車發生碰撞，其中至少3輛轎車起火燃燒。

搜查相關人士指出，這起事故造成5人受傷，傷者包含1名貨車人員，從起火車輛救出的3人已宣告死亡。

車禍發生時，附近路況壅塞，警視廳初步研判可能是貨車追撞車潮中的車輛，進而引發連環車禍。

讀賣新聞報導，警視廳高速公路交通警察隊已按過失駕駛致傷罪嫌，依現行犯逮捕最初追撞前車的20幾歲男性貨車司機。

車禍現場位於戶田南交流道至戶田交流道之間。受到這起事故影響，首都高速道路5號池袋線高島平與美女木交叉口之間往戶田市方向的路段暫停通行。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130514