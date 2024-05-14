中菲因南海齟齬之際 兩國仍合作遣返賭客

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（中央社台北14日電）中國與菲律賓近來因南海主權頻頻角力，不過雙方仍通力合作打擊博弈，並遣返逾160名中國公民。

綜合中國媒體今天報導，據中國駐菲律賓大使館官微消息，5月14日，中國和菲律賓兩國執法部門再次合作遣返160餘名在菲從事離岸博彩的中國公民。

中國駐菲律賓大使館指出，這是中菲兩國國際執法合作再次取得的重大成果，充分彰顯兩國聯合打擊藏匿於離岸博彩業內的詐騙、綁架等犯罪活動的堅定決心。

中國駐菲律賓大使館說，中國法律禁止任何形式的賭博，包括網路博彩、中國公民出境賭博、在境外開設賭場並招攬中國公民聚賭等都違法。

中國駐菲律賓大使館表示，中國政府一向嚴厲打擊賭博。中國駐菲律賓使館將持續加強同菲方的務實執法合作，支持菲方早日徹底解決離岸博弈產業相關頑疾。

中菲因南海爭議而緊張僵持，雙方不僅因仁愛暗沙的歸屬而針鋒相對，當菲律賓接連曝光中國海警船在南海阻擋菲國艦艇補給的畫面，中國官媒央視更首度發布黃岩島空拍和中國海警常態化巡航的畫面。

不過主權角力並未影響兩國攜手查緝涉賭中國公民的行動，像是2022年9月間，菲律賓司法部宣布，關閉175家離岸網路博彩公司，並於10月遣返4萬名中國籍員工。

當時中國駐菲律賓大使館對此表示，將與菲方加強溝通合作，共同處理遣返。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130514