黃循財任新加坡總理 星馬學者：更重視團隊領導

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（中央社記者黃自強吉隆坡15日專電）新加坡第4任總理黃循財今晚宣誓就職，星馬學者分析，新加坡形塑穩定政治慣例，重視政策延續性，黃循財不會有強烈個人色彩或強勢領導人威望，今後將更重視團隊領導模式。

原新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）今晚接替執政近20年的李顯龍，宣誓成為第4任總理。2004年8月12日，當年52歲的李顯龍宣誓就職，成為新加坡第3任總理，迄今領導新加坡近20年。

馬來西亞默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）今天告訴中央社記者，新加坡政府交接已形成政治慣例，當年的建國總理李光耀交棒給吳作棟，吳作棟再交棒給李顯龍，卸任的總理仍會在內閣裡。新加坡很強調政治穩定的延續性。

他指出，新的政府團隊交接，但舊有政府首腦仍然在內閣裡，這已慢慢變成新加坡慣例，主要確保不會出現「青黃不接」情形。

李泰德說：「新加坡的政治制度長久以來就是強調維持政治、社會和經濟的穩定，這對地狹人稠的新加坡來說是一件很重要的事情。全球各國和新加坡進行貿易等活動的『信心』就是來自於政治穩定性。」

對於新加坡今後的領導模式，李泰德認為，第4代領導團隊不像李光耀或李顯龍有強烈的個人色彩或威望，黃循財接任總理可能會更加重視團隊領導模式，不會有強勢領導人色彩。

新加坡國立大學（NUS）政治學系副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）受訪說，黃循財雖然透過社群媒體平台有彈吉他等影片凸顯親民形象，但從目前看到的資訊觀察，並不清楚黃循財未來治理國家走向，無論是政治主張或政治願景都沒有解釋太具體，相對來說會比較抽象。

莊嘉穎雖認同新加坡對政策的延續性，但如今新加坡面對的國際環境與昔日不同，諸如中國和美國的競爭或衝突，造成的不確定因素更大，帶來更大的政治風險。

他說，在這種新的國際局勢下，持續以往作風是否足夠，仍是外界關注的焦點。不論是李顯龍或黃循財都沒有做出比較具體的解釋。

「太平洋研究中心」（Pacific Research Center）首席顧問胡逸山（Oh Ei Sun）受訪說，新加坡政策都上軌道，不會因新總理就任導致內政或外交政策出現180度的大轉彎。

他分析，新加坡除非是與時俱進的政策改變，絕不會因黃循財的個人意志讓新加坡有翻天覆地的變化。（編輯：馮昭）1130515