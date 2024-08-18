黃循財：雙語讓新加坡與東西方打交道 保持競爭優勢

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（中央社記者吳昇鴻新加坡18日專電）新加坡總理黃循財今晚在國慶群眾大會發表演說，聚焦物價、企業轉型及雙語政策等議題，其中他指出，雙語優勢讓新加坡吸收東西方智慧、與東西方國家打交道，保持競爭優勢。

今年是新加坡獨立59週年，黃循財晚間在位於宏茂橋的工藝教育學院總部所舉行的國慶群眾大會發表演說，這是他上任後首次在群眾大會談話，演說內容聚焦經濟、教育、家庭等議題。

黃循財今年5月接替執政20年的前總理李顯龍，宣誓成為第4任總理。今晚他先後以馬來語、華語和英語演說。他表示，雖然這是第一次以總理身份在國慶群眾大會發表演說，但並非初次參與準備工作，大約20年前還是前總理李顯龍首席私人秘書時，曾協助準備講稿。

話至此時，黃循財秀出一張與李顯龍的昔日合照，並打趣地說「李資政的一頭黑髮現在全白了，我不知道我的頭髮幾時會變白，但已經有心理準備」。

他說，建國以來各族齊心協力，能做到這一點「是因為政府和人民相互信任」，無論世界如何改變，都必須守護好這份信任。黃循財是第一位在新加坡獨立後出生的總理，他表示，自己母親是建國一代，那一代的人都有著樂觀積極的精神，政府會持續推出安心養老措施，讓長者老有所依。

談及物價議題，黃循財表示，各國都面對通貨膨脹的壓力，民眾生活開銷增加，複雜原因包括地區戰爭、全球供應鏈受衝擊等，無法控制外在因素，但政府能透過措施以應付生活費上漲，例如發放鄰里購物券、提供補助等。

他說，政府將幫助企業重組與轉型以便掌握新商機，例如店家使用電子轉帳服務PayNow，顧客方便付錢、商家結帳時更準確，而企業要轉型成功，也需有效的員工培訓，希望雇主積極採取行動提升員工技能。

除了經濟議題，黃循財提到，星國雖以英語為共同語言，但本質上是亞洲社會，雙語優勢讓新加坡吸收東方與西方智慧，並與東西方國家打交道，因此能保持獨特的競爭優勢，希望年輕家長在家多使用華文華語，政府將繼續鼓勵民眾從小使用華文華語，進而培養人才，讓新加坡「不但有精英，還有精華」。

新加坡多次扮演國際會議東道主、促成區域議題討論的空間，在外交舞台拿下一席之地。

黃循財也說，新加坡的多元文化就像海南咖喱飯，結合西餐炸豬排、娘惹咖喱雞、印度咖喱香料，並淋上華人的滷汁，只有在多元包容的社會才能找到獨特美食，族群各自精彩又相互包容，只要維持這樣的精神，無論面對何種挑戰，一定能創造更有活力、更美好的新加坡。（編輯：韋樞）1130818