巴西南部洪災 外籍移民檢舉避難所仇外行為

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西南大河州（Rio Grande do Sul）發生暴雨洪災後，住在當地的海地和委內瑞拉移民在收容災民的避難所，遭遇仇外心理和歧視事件頻傳。

根據聯合國難民署（UNHCR）資料，有4.6萬名難民住在南大河州，其中大部分是委內瑞拉人（2.9萬人）、海地人（1.2萬人）和古巴人（1300人）。

巴西通訊社（Agência Brasil）今天報導，巴西海地人協會主席布魯諾（Anne Milceus Bruneau）在首府快樂港（Porto Alegre）北區一處避難所擔任志工，她對避難所內因仇外心理引發的歧視問題表示擔憂。

布魯諾在巴西生活近7年，據她說，避難所內供應的大多數食物都是生的，很多大人和孩子吃了後身體感到不適，要求換熟食，但沒有人理睬。

布魯諾說，有些海地難民家庭只分到一把牙刷，而且水供應不足，在她提出檢舉後，情況才有所改善。

布魯諾指出，分給國外移民的衣服條件最差，除臭劑、尿布和其他衛生用品也沒有在流離失所者中平均分配，「當移民向當局索取物資時，有時會被拒絕；只有協會出面時才能領到移民所需物資」。

布魯諾表示，不只一處避難所發生類似歧視事件，她說，「遇到這種情況，每個人都是平等的，不分種族、膚色，因為大家都在同一條船上」。

聯合國難民署工作人員桑德（Silvia Sander）指出，這些仇外心理檢舉案例不是偶發事件，如果洪水不退，災情繼續惡化，避難所內發生衝突或侵犯人權事件的風險預計將增加。

桑德強調，難民和移民應享有與同樣受到洪災影響巴西人相同的權利。

南大河州是巴西政府收容委內瑞拉人最多的一州，從北部羅賴馬州（Roraima）入境後遷移到巴西其他州的10萬名移民中，約2.1萬人抵達南大河州。

根據民防部門今天發布的最新數據，南大河州的暴雨洪災已迫使61.4萬人離開家園，其中7.6萬人在收容所避難，53.8萬人借住在親友家。

世界銀行（World Bank）估計，到2050年，拉丁美洲國家將有約1710萬人因氣候變遷流離失所，佔拉美地區人口的2.6%。（編輯：陳承功）1130516