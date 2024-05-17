關注加薩戰爭 阿拉伯聯盟籲聯合國派遣維和部隊

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（中央社巴林首都麥納瑪16日綜合外電報導）阿拉伯聯盟（Arab League）今天在一場主要討論以色列與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」戰爭的峰會上，敦促聯合國派遣維和部隊進駐巴勒斯坦領土，並召開國際和平會議。

法新社報導，由22個成員國組成的阿拉伯聯盟在會後總結聲明中敦促「聯合國在遭占領的巴勒斯坦領土上給予國際保護並派駐維和部隊」，直到實施「兩國解決方案」。

阿拉伯聯盟也採納此次峰會主辦國巴林國王哈麥德（King Hamad bin Isa Al-Khalifa）及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）所提出的呼籲，即「在聯合國主持下召開國際會議，在兩國解決方案的基礎上解決巴勒斯坦問題」。

在加薩衝突爆發7個多月後，阿拉伯國家元首和政府首長齊聚巴林召開這場峰會。

根據法新社統計的以色列官方數據，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列南部，造成逾1170人喪命，其中多為平民。

哈瑪斯也擄走約250名人質，以色列認為仍有128人被扣留在加薩，包括軍方聲稱已死亡的36人。

以色列軍方隨後立即採取報復行動，根據哈瑪斯治下加薩衛生當局統計，以軍殺害至少3萬5272人，絕大多數為平民；此外，以色列包圍加薩，更引發嚴峻的糧食短缺和饑荒危機。

阿拉伯聯盟另也呼籲加薩「立即」停火，並終結巴勒斯坦領土內被迫流離失所的情形。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在峰會上發言，形容加薩戰事是「一道開放性傷口，恐讓整個地區都遭到感染」，敦促「立即無條件釋放所有人質」。

古特瑞斯還指出：「解決這種暴力和不穩定情況循環的唯一永久辦法，便是透過兩國解決方案。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130517