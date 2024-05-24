美國佛教界慶衛塞節 首度經行華盛頓紀念碑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓23日專電）來自不同國家、跨派別的佛教界代表今天在華府的華盛頓紀念碑聚會，以經行的方式慶祝佛教的衛塞節。美國總統拜登稍早也發表聲明，感謝佛教徒對美國的貢獻。

在慈濟美國總會、美國國際佛教協會（International Buddhist Association of America）的推動下，百餘名來自台灣慈濟、緬甸、柬埔寨、日本、韓國、斯里蘭卡、寮國等國家的佛教界代表，在華府華盛頓紀念碑（Washington Monument）前舉辦「點亮和平」集會，慶祝佛教最神聖的衛塞節。

慈濟美國總會執行長曾慈慧指出，過去幾年曾在紐約、白宮慶祝衛塞節，今年首度在華盛頓紀念碑舉行。華盛頓紀念碑由50面美國國旗環繞，是象徵全美國的地點。與會佛教界代表以動中禪的經行方式，慶祝衛塞節這個紀念佛陀誕生、成道、涅槃的日子，祈求天下無災無難，祈求人心淨化，也祈求社會祥和。

曾慈慧說，衛塞節也是聯合國宣示的重要慶典。透過南傳、漢傳、藏傳等跨派別代表一起祈福，希望佛教的力量把大愛傳到全世界。許多代表參加在白宮舉行的慶典後，以經行的方式走到華盛頓紀念碑，讓大家看到佛教徒恭敬莊嚴的心。

美國國際佛教協會會長狄克西（Wangmo Dixey）說，美國有大約3000座佛教寺廟，這次在華盛頓紀念碑前慶祝衛塞節，讓更多人可以看到佛教在不同社會文化中的多樣性，同時傳遞為世界帶來和平的訊息。

白宮去年首度舉辦慶祝衛塞節活動，今年再度舉行，同樣由副總統賀錦麗（Kamala Harris）的先生任德龍（Douglas Emhoff）主持，曾慈慧也代表出席。

拜登（Joe Biden）今天稍早透過聲明，向美國及全世界各地的佛教徒獻上衛塞節的祝福，也感謝美國的佛教徒對美國的貢獻。

拜登說，2500年來，遵循佛陀教義的人們豐富了這個世界。衛塞節是反思佛陀教義的時刻，提醒世人繼續為和平和正義努力，並培養謙卑和慈悲。（編輯：陳惠珍）1130524