中國環台軍演之際 菲律賓設海防哨站距台150公里

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（中央社馬尼拉24日綜合外電報導）中國正於台灣周邊進行環台軍演之際，菲律賓當局今天宣布，已在菲國北端的伊拜雅島設立一座海岸防衛隊哨站以加強安全，這座島嶼距離台灣南端大約150公里。

法新社報導，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）透過聲明說，這座哨站「應蒐集必要的海洋資料和情報，讓（菲律賓海岸防衛隊）得以有效應對非法貿易、走私、海盜行為和外國入侵等威脅」。

安約還說，「2022年，中國對於台灣和美國的政治發展做出因應，伊拜雅島（Itbayat）一帶當時出現軍力集結」，因此菲國在有人居住的北端島嶼伊拜雅島設立哨站。當地距離台灣南端約150公里。

他表示：「保障呂宋海峽（Luzon Strait）周邊的和平穩定及航行自由，對於確保菲律賓國家安全與經濟繁榮至關重要。」

但安約並沒有提到中國昨天開始在台灣周邊舉行的軍事演習。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1130524