貨物遭中國禁止入境 瓜地馬拉總統：疑與台灣邦交有關

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（中央社瓜地馬拉市24日綜合外電報導）瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）今天證實，中國已拒絕讓這個中美洲國家的部分貨物進入中國，猜測有可能是因為瓜國與台灣的邦誼所致。

路透社報導，瓜地馬拉出口商協會一天前通報至少有7個貨櫃的瓜地馬拉夏威夷豆（macadamia）到目前為止都無法進入中國，貿易商被告知，瓜地馬拉夏威夷豆和咖啡都會被拒絕進入中國。

瓜地馬拉和台灣互有邦交關係。

阿雷巴洛在熱門短影音社群媒體TikTok的即時問答中說：「如各位所知，與瓜地馬拉有邦交的台灣新任政府幾天前才宣誓上任。與中國可能為此存在一些爭端。」

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）20日出席了台灣總統賴清德就職典禮。

阿雷巴洛補充表示，瓜國政府正努力解決問題，但尚未收到中國的回應。

根據瓜地馬拉出口商協會數據，瓜國去年向中國出口價值8200萬美元的貨物。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130525