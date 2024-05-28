美國關切中國軍演 中：美支持台獨破壞台海和平

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（中央社台北28日電）美國國務院日前就中國在台海及周邊進行軍演兩度表達關切。中國外交部今天聲稱，當前對台海和平最大的破壞，就是「台獨分裂行徑」和「以美國為首的外部勢力縱容支持」。

澎湃新聞今天報導，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時，針對美國國務院發言人對中國人民解放軍在台灣周邊展開聯合軍演表達高度關切的媒體提問，作出上述回應。

毛寧宣稱，美國不顧中方堅決反對，派團出席「520就職儀式」；美國國務卿（布林肯）發表聲明致賀，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號；且又指責中國「維護國家主權和領土完整的合法合理舉措」。

她又聲稱，美國應「認清台獨分裂勢力的本性和野心，認清其給台海和平穩定和中美關係帶來的嚴重危害和巨大風險」。

毛寧還宣稱，「中方在台灣周邊開展軍事演習，是對『台灣地區領導人』520講話謀獨挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持台獨、干涉中國內政的嚴厲警告」。

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中共解放軍日前宣布，東部戰區23至24日在台灣及金馬周邊展開陸、海、空、火箭軍等聯合軍演。美國國務院於23日、25日兩度對中共軍演表達關切。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）25日的聲明指出，美國高度關切共軍在台海及台灣周邊地區舉行聯合軍演，強烈敦促北京保持克制，並表示中國以正常、例行及民主的政府交接作為軍事挑釁的藉口，可能導致局勢升級。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130528