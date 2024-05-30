中阿合作論壇 習近平指以巴「兩國方案」不能動搖

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（中央社台北30日電）以色列政府堅決反對以、巴各自建國的「兩國方案」；中國國家主席習近平今天在一場論壇上稱，以巴衝突升級，戰爭不能再無限繼續，「兩國方案」更不能任意動搖。

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議今天在北京舉行，中國外交部先前預告將針對巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成「中阿共同的聲音」，目標是要儘快結束加薩衝突，實現和平。

習近平出席開幕式並發表談話說，去年10月以來，以巴衝突劇烈升級，人民遭受沈重苦難。戰爭不能再無限繼續，正義也不能永久缺席，「兩國方案」更不能任意動搖。

他稱，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的「巴勒斯坦國」，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。

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美國白宮先前表示支持巴勒斯坦建國，但應採以巴協商而非透過聯合國表決。而以色列極右翼與現任政府堅決反對以、巴各自建國的「兩國方案」。

此外，習近平在這場論壇上強調，要把中阿關係建設成維護世界和平穩定的標竿；並宣布中方2026年將在中國舉辦第2屆中阿峰會；支持雙方金融機構、能源領域合作；中方將每年邀請阿方200名政黨領導人訪中；未來5年將與阿方力爭實現1000萬遊客互訪。（編輯：唐佩君/邱國強）1130530