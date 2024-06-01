川普被定罪眾口喧騰 官司要角「暴風女」不吭聲

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國前總統川普因偽造商務紀錄以掩蓋支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」，被認定有罪。丹尼爾斯從不怯於公開對抗川普，但自從她成了此案主角後，就再也未發一語。

川普被控偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），換取她不披露過去與川普的性事，以免影響川普2016年總統大選選情。美國紐約陪審團昨天認定川普涉及34項罪名全數有罪。

法新社報導，川普與丹尼爾斯的關係彷彿一本三流小說的情節：一個是想當總統的風流億萬富翁，一個是聲稱兩人有過露水情緣的色情片女星，然後她被捲入違法陰謀，要她在選舉期間三緘其口。

丹尼爾斯本名柯立福（Stephanie Clifford），她在社群媒體上與川普互相辱罵多年後，才突然發現自己握有權力。

她的證詞，包括聲稱2006年與川普一次偶然性事的露骨描述，在這起案件中至關重要，此案必須證明川普擔心這段關係若遭外洩會毀了他的選情。

但45歲的丹尼爾斯在作證後不尋常地沉默至今。

她的丈夫布雷德（Barrett Blade）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「她還在消化這件事。」

布雷德還說：「大家也知道，『讓美國再次偉大』（MAGA）的所有蠢蛋都在追殺她。」川普常用「讓美國再次偉大」作為競選口號。

在一個嚴重分裂的美國，這種擔憂或許不是空穴來風。

丹尼爾斯的律師布魯斯特（Clark Brewster）接受美國廣播公司新聞網（ABC News）地方頻道訪問時證實，丹尼爾斯上紐約法院時穿著防彈背心。

他談及丹尼爾斯感受到的氛圍時說：「充滿惡意和威脅，所以我認為只是從害怕有人可能會做出什麼事的觀點來看…真的很恐懼。」

被問到這種恐懼在川普被定罪後是否有增無減時，布魯斯特說：「這是合乎邏輯的結論。」

布雷德說，雖然情感上受到傷害，丹尼爾斯覺得「多少證明了自己的清白，她說的是實話」。

他說，丹尼爾斯沒有企圖要在此案中於法庭面對川普，陪審團認定結束令人鬆了一口氣，「她如釋重負」。

然而壓力還沒有結束。

布雷德說：「後續的事給她帶來另一種負擔…我們每天都要承受。」

丹尼爾斯兒時過著艱困生活，經歷了處處挑戰的成人片世界，靠著自己奮鬥成了事業有成的生意人。

但在近期一部名為「暴風女」（Stormy，暫譯）的紀錄片中，她揭露自己在社群媒體上展示的強硬、幽默外表下，其實一直遭受川普及其支持者侮辱的傷害。

她在片中說：「2018年那時罵的是『騙子』、『婊子』、『拜金女』之類…最近很不一樣，是直接的威脅，像是『我要去妳家割破妳的喉嚨』、『妳女兒要被安樂死』。」

相較於丹尼爾斯的沉默，另一名檢方證人、川普的前律師柯恩（Michael Cohen）則在作證後急切地上主流媒體講述他的故事。

柯恩告訴美國廣播公司新聞網，他很高興歷盡這些折磨，「我希望大家也記住，我為自己做的事情負責…我全盤接受，某種程度上也為此坐牢」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130601