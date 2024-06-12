烏克蘭和平高峰會即將登場 盼俄羅斯下次能參加

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）烏克蘭即將召開第一次和平高峰會以取得國際商定結束俄烏衝突的路線圖，在此之前，基輔今天表示希望俄羅斯參加第2次峰會。

莫斯科表示，沒有興趣參加本週末的會議，因此沒有獲得東道主瑞士的邀請。烏克蘭希望從會議中取得一些具體成果，來推進第2次峰會。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，由於俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭前與莫斯科談判形式的「不良經驗」，結束戰爭必須從一開始就建立在廣泛的支援平台上，並根植於國際法。

葉爾馬克在柏林透過視訊連線告訴歐洲媒體組織：「對於第2次峰會，我們將與所有同僚以及有興趣參與的國家合作。」

「我們正準備共同制定獲得這些負責任國家支持的聯合計畫，且正在探索第2次峰會邀請俄羅斯代表的可能性，並共同提出這項聯合計畫。」

瑞士邀請160多國和國際組織參加在布爾根施托克（Burgenstock）度假村舉行的兩天峰會，迄今已收到90多份確認回覆。

約半數國家將由元首或政府首長代表出席，且約一半與會國家來自歐洲。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130612