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烏克蘭軍方：擊落俄軍5枚飛彈24架無人機

2024/6/12 20:36
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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭地方當局說，俄軍今天凌晨發動飛彈和無人機襲擊，導致烏國一處工業設施發生火災，6個州住宅受損並造成數人受傷。烏軍聲稱擊落俄軍6枚飛彈中的5枚以及全部24架無人機。

烏克蘭軍方說，在俄羅斯暗夜襲擊中，烏克蘭擊落俄軍6枚飛彈中的5枚以及全部24架無人機。

基輔市暨首都週邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）在通訊應用程式Telegram上說，烏克蘭的防空系統摧毀所有接近基輔的空中武器。

基輔州長說，空中掉落的殘骸損壞基輔州一處工業設施，並引發火災。截至今天早上，已有超過105人使用30件器材滅火。

州長說，這次襲擊造成1名居民受傷，並損壞1處私人住宅、1座車庫、1個加油站和1個倉庫。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長說俄軍這次襲擊造成3人受傷、9處私人住宅受損，並稱烏軍擊落該州上空的11架無人機。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130612

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