調查歐盟乳品豬肉反制？中國商務部：業者有權申請

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（中央社台北13日電）針對中國工業界正遊說官方對歐盟乳製品展開反補貼調查，並對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查，中國商務部今天說，根據中國法律及WTO規則，中國國內產業「有權提起調查申請」，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。

歐盟執委會昨天宣布，擬對中國電動車加徵最高38.1%的暫時性反補貼關稅。在此之前，中國官方醞釀以「業者遊說政府」的名義，對歐盟的乳製品、肉品展開反補貼及反傾銷調查，作為報復歐盟的手段。

界面新聞報導，中國商務部13日下午舉行例行記者會，有中國媒體提問：「中國工業界正在遊說政府對歐盟乳製品展開反補貼調查，並對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查，此事是否屬實？如果屬實，這些調查的具體措施為何？」

中國商務部發言人何亞東回應稱，根據中國相關法律法規和世界貿易組織（WTO）規則，中國國內產業有權提起調查申請，維護「正常市場競爭秩序」和「自身合法權益」。

他又說，對於中國國內產業提起的調查申請，調查機關將依法進行審查。符合立案條件者，調查機關將啟動立案程序，依法對外披露和發布公告。

歐盟對中國電動車等產品接連發起反補貼調查，中國官媒上月揚言，中方已有充足的反制手段，如果歐洲繼續採取行動，中方將不得不祭出一系列措施予以回擊。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130613