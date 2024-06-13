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烏克蘭峰會主辦國遭駭 瑞士：政府網站僅輕微當機

2024/6/13 20:53
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（中央社日內瓦13日綜合外電報導）由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本週末揭幕前夕，瑞士政府官網率先成為預料中一波駭客攻擊的目標。

法新社報導，國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）表示，這項分散式阻斷服務（DDoS）攻擊導致輕微當機。DDoS攻擊是指藉由惡意流量灌爆網站與伺服器而導致網站無法正常運作。

國家網路安全中心指出：「對多個聯邦政府網站和烏克蘭和平峰會相關組織最早的DDoS攻擊從今天上午開始。這項攻擊在意料之中，推測與峰會有關，它們造成稍微當機…遭到侵駭的機構運作並未受到嚴重影響。」

國家網路安全中心指出，將發布定期更新的資訊，並表示：「DDoS攻擊意圖影響網站運作，資料和系統安全無虞。駭客在網路空間運用阻擾式技倆，以散播政治訊息和刷存在感。」

「這些攻擊都是在預期範圍之內，目前沒有造成嚴重危害。」

瑞士15日至16日將在中部琉森（Lucerne）郊外的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）主辦首場烏克蘭和平峰會。

瑞士政府表示，已有數十國確認派代表與會。這場峰會將試圖制定路線圖，讓烏克蘭和俄羅斯參與未來的和平進程。

俄羅斯2022年2月開始全面入侵烏克蘭。由於莫斯科表示沒興趣參與這項會議，因此並未受邀。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1130613

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#瑞士
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