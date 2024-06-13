紐時：美國與印太建立隊友關係 共同分擔責任

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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）紐約時報（New York Times）記者凱夫過去一年訪談過百位印太區與美國的現任與前任官員，發表分析報導指出，在中國後院，美國已轉變為較謙遜的強權，不再扮演傳統的巨塔主導盟友間的規則，而是轉型為隊友，共同分擔責任。

報導開宗明義指出，從烏克蘭、加薩，到義大利召開的七大工業國集團（G7）峰會，地緣局勢變化多端，但印太地區未來一世紀考驗著美國。美國對他國不再是自信的安全保障者，也不是「我很厲害，就信任我吧」的超級強權。

分析指出，在21世紀，許多國家在美國協助下「自己動手做」，例如美國協助澳洲打造核潛艦，參與韓國的核子計畫，與印度共同生產戰鬥機引擎，與太平洋島國分擔巡弋任務，與日本合作增加防禦性攻擊能力。

除了盟友轉型為隊友，美國官員私下也與夥伴測試新型安全聯絡系統，簽署共同生產彈藥協議，若發生衝突，區域醫療院所可支援血液需求，美國也與各國耗費巨資進行各種訓練。這些轉變凸顯區域如何看待如今的中國，各國對中國威脅台灣、宣稱擁有南海絕大部分主權、佔領中印邊界爭議土地等感到畏懼。

凱夫（Damien Cave）訪問過百位，包括美國與菲律賓、澳洲、印度與日本等印太多國現任與前任官員，他們多認為美國在未來一世紀主導力降低，無論誰當選總統，由於長年征戰伊拉克與阿富汗，中國因龐大製造力崛起引起區域不穩定，以及內部分裂，負責世界秩序的美國因此變弱。

因應美國的變化，印太地區出現自信與焦慮共存的趨勢。各國近年國防預算大增，要求美國提供更多防衛科技，主要國家自視為區域要角，例如菲律賓已視美國為武器提供者，而非純粹的保護者，日本更搖身一變，從降低日韓緊張關係，到大幅增加軍事預算，與澳洲等國簽署部隊調動協議等，調整過去的和平主義，轉為擔任區域穩定維護者。

對於美國變弱這種論調，五角大廈主要官員認為，美國與夥伴間的「共同」已經是公開的基調。過去數十年，美方官員多用聯盟來形容亞洲夥伴，近年來調性較溫和，朝去中心化發展，彼此也對關切事物更直率坦白。

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雖然有評論員與亞洲退休官員認為，美國當前狀況與對亞洲國家輸出大量軍事裝備，釋放出混淆訊息。另外，菲中是否會在南海衝突，中國是否會對全球晶片製造中心台灣動武等問題也經常被擺上檯面。

凱夫指出，更多美國官員已瞭解，除了熟悉的傳統盟友，美國需投入更多資源，眼前有加薩、烏克蘭、中國、北韓、疫情、氣候變遷、人工智慧與核武擴散等挑戰，他們必須說服各國，無論誰當選總統，美國可以在謙遜之下，仍維持自信並建立可長可遠的戰略。（編輯：陳承功）1130613