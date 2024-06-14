美國擬採取新舉措 阻止中企供應俄國防工業

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國國務院今天表示，美國正在考慮對向俄羅斯國防工業部門供貨的中國企業採取進一步措施。

路透社報導，美國昨天公布，針對向俄羅斯出售半導體的中國企業實施更廣泛制裁後，國務院發言人米勒（Matthew Miller）在簡報會向媒體表示：「我們正在考慮採取進一步行動。」

他說：「我們希望那些參與重新武裝俄羅斯國防工業基礎，並加強俄羅斯國防工業基礎，以便重新武裝俄羅斯軍隊的企業…會看到這些（制裁）行動並三思而行。」

美國昨天宣布大幅擴大對俄羅斯的制裁，以削弱俄羅斯為烏克蘭戰爭生產的武器。

另外，美國商務部表示，已經鎖定將半導體轉移至俄羅斯的香港空殼公司，採取的行動將影響價值近1億美元的高度優先級項目，包括這類晶片。

中國表示反對制裁，並稱美國在敦促結束戰爭的同時，仍不斷向烏克蘭提供武器，可謂「虛偽至極、霸道無比」。

烏克蘭官員表示，從戰場繳獲的各種俄羅斯裝備中，包括無人機、無線電、飛彈與裝甲車等，都可以發現美國製造的晶片與其他科技。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130614