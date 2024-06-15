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蒲亭：約有70萬俄羅斯人正在烏克蘭作戰

2024/6/15 02:54
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天指出，約有70萬俄羅斯人正在烏克蘭作戰。

法新社報導，在電視轉播中，蒲亭與受勳軍人會面時表示：「在我們發動特別軍事行動的地區，有將近70萬人參與。」

去年12月的年終記者會，蒲亭表示參與烏克蘭軍事作戰的俄羅斯人為61萬7000人。

這項最新數字公布前，俄羅斯5月對烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動大規模地面攻擊。

莫斯科很少談論在俄烏衝突中受到的損失，並仍稱其為「特別軍事行動」。

俄羅斯上次公布的官方數據是在2022年9月，當時指出有5937名軍人在這場戰爭中喪生。

但根據西方情報機構的幾項獨立分析評估，俄羅斯因侵略烏克蘭死亡人數達數萬人之譜。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月表示，在這場戰爭頭兩年，有約3萬1000名烏軍喪生。（譯者：徐睿承）1130615

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